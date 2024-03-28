Янчук: для Медведева матч с Синнером будет трудным, но шансы на победу у него есть

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от встречи четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с итальянским спортсменом Янником Синнером (третий в рейтинге ATP) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
«Это будет очень напряжённый матч. Для Медведева он будет трудным, но шансы на победу у него есть. Думаю, шансы в пользу Синнера, но психология может помочь Даниилу. Сейчас он больше атакует, темп игры у него повыше. Синнер — непростой и быстрый соперник. У него острые удары, да и плюс он моложе. Но если психологически будет напряжённый матч, Медведев может и перебороть. Но для этого нужен равный матч. Ожидать победы Даниила трудно, но надеяться можно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
|1
|2
|3
|
|
Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше
- 28 марта 2024
-
13:16
-
12:41
-
12:30
-
12:22
-
12:15
-
11:36
-
10:33
-
10:05
-
10:02
-
09:50
-
09:36
-
09:30
-
09:20
-
09:14
-
08:30
-
07:40
-
06:39
-
06:11
-
06:09
-
05:47
-
05:23
-
05:04
-
04:35
-
04:26
-
04:20
-
04:08
-
03:24
-
03:20
-
02:39
-
01:30
-
00:39
-
00:11
-
00:09
- 27 марта 2024
-
23:59
-
23:44