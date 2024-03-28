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Янчук: для Медведева матч с Синнером будет трудным, но шансы на победу у него есть

Янчук: для Медведева матч с Синнером будет трудным, но шансы на победу у него есть
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от встречи четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с итальянским спортсменом Янником Синнером (третий в рейтинге ATP) в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Это будет очень напряжённый матч. Для Медведева он будет трудным, но шансы на победу у него есть. Думаю, шансы в пользу Синнера, но психология может помочь Даниилу. Сейчас он больше атакует, темп игры у него повыше. Синнер — непростой и быстрый соперник. У него острые удары, да и плюс он моложе. Но если психологически будет напряжённый матч, Медведев может и перебороть. Но для этого нужен равный матч. Ожидать победы Даниила трудно, но надеяться можно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 20:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

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