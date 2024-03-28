Коллинз: было здорово наблюдать, как игра Александровой развивалась с годами
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53-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о предстоящей встрече с 16-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
«Александрова прекрасно играет и проводит невероятные пару месяцев. Было здорово наблюдать, как её игра развивалась с годами. У неё очень интересная манера игры. Знаю, что наш матч будет битвой. Я с нетерпением жду возможности выйти и сыграть ещё в одном полуфинале», — сказала Коллинз на пресс-конференции.
Напомним, матч Александровой и Коллинз состоится в ночь с 28 на 29 марта. Турнир в Майами завершится 30 марта. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Петра Квитова.
Майами (ж). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 03:30 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
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Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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Комментарии
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