Коллинз: было здорово наблюдать, как игра Александровой развивалась с годами

53-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о предстоящей встрече с 16-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Александрова прекрасно играет и проводит невероятные пару месяцев. Было здорово наблюдать, как её игра развивалась с годами. У неё очень интересная манера игры. Знаю, что наш матч будет битвой. Я с нетерпением жду возможности выйти и сыграть ещё в одном полуфинале», — сказала Коллинз на пресс-конференции.

Напомним, матч Александровой и Коллинз состоится в ночь с 28 на 29 марта. Турнир в Майами завершится 30 марта. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Петра Квитова.

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