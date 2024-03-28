Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Коллинз: было здорово наблюдать, как игра Александровой развивалась с годами

Коллинз: было здорово наблюдать, как игра Александровой развивалась с годами
Аудио-версия:
Комментарии

53-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о предстоящей встрече с 16-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Александрова прекрасно играет и проводит невероятные пару месяцев. Было здорово наблюдать, как её игра развивалась с годами. У неё очень интересная манера игры. Знаю, что наш матч будет битвой. Я с нетерпением жду возможности выйти и сыграть ещё в одном полуфинале», — сказала Коллинз на пресс-конференции.

Напомним, матч Александровой и Коллинз состоится в ночь с 28 на 29 марта. Турнир в Майами завершится 30 марта. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Петра Квитова.

Майами (ж). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 03:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Материалы по теме
Медведев и Александрова — в полуфиналах Майами! Даниил опять сразится с Синнером
Медведев и Александрова — в полуфиналах Майами! Даниил опять сразится с Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android