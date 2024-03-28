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Синнер: Медведев и Алькарас сделали меня более сильным игроком

Синнер: Медведев и Алькарас сделали меня более сильным игроком
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Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о влиянии соперничества с испанцем Карлосом Алькарасом и российским спортсменом Даниилом Медведевым на его профессиональное развитие.

«Конечно, Карлос повлиял на меня, я стал лучше благодаря борьбе с ним. Но не только он. Даниил тоже тот, кто сделал меня более сильным игроком. Поскольку я проигрывал ему, я старался больше работать над подачей, дроп-шотами и другими аспектами игры. Конечно, в туре есть люди, которые стимулируют меня развиваться», — приводит слова Синнера Tennis Channel.

Напомним, Синнер сыграет с Медведевым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча состоится завтра, 29 марта. Соревнования в Майами завершатся 31 марта.

Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 20:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

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