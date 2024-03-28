Синнер: Медведев и Алькарас сделали меня более сильным игроком
Поделиться
Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о влиянии соперничества с испанцем Карлосом Алькарасом и российским спортсменом Даниилом Медведевым на его профессиональное развитие.
«Конечно, Карлос повлиял на меня, я стал лучше благодаря борьбе с ним. Но не только он. Даниил тоже тот, кто сделал меня более сильным игроком. Поскольку я проигрывал ему, я старался больше работать над подачей, дроп-шотами и другими аспектами игры. Конечно, в туре есть люди, которые стимулируют меня развиваться», — приводит слова Синнера Tennis Channel.
Напомним, Синнер сыграет с Медведевым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча состоится завтра, 29 марта. Соревнования в Майами завершатся 31 марта.
Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 20:00 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Янник Синнер
Я. Синнер
Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше
Комментарии
- 28 марта 2024
-
17:58
-
17:54
-
17:49
-
16:53
-
16:00
-
15:25
-
15:12
-
14:57
-
14:05
-
13:55
-
13:16
-
12:41
-
12:30
-
12:22
-
12:15
-
11:36
-
10:33
-
10:05
-
10:02
-
09:50
-
09:36
-
09:30
-
09:20
-
09:14
-
08:30
-
07:40
-
06:39
-
06:11
-
06:09
-
05:47
-
05:23
-
05:04
-
04:35
-
04:26
-
04:20