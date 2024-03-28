«Хорошо выстроенная система». Синнер рассказал, с чем связан прогресс тенниса в Италии

Третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, за счёт каких факторов на его родине развивается теннис.

«В Италии хорошо выстроенная система. У нас превосходные тренеры, специалисты по физподготовке и физиотерапевты. Также у нас множество турниров для игроков разных категорий. Любой желающий может не уезжать из Италии и играть здесь. Думаю этот фактор помогает прогрессировать игрокам. Но я старался участвовать и в международных соревнованиях, потому что они также влияют на прогресс теннисистов. Но, есть вариант оставаться играть в Италии и участвовать только в крупных теннисных турнирах. Нам очень повезло, что мы итальянцы», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, Синнер сыграет с Медведевым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча состоится завтра, 29 марта. Соревнования в Майами завершатся 31 марта.