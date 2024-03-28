Ига Свёнтек показала, как проводила время после поражения от Александровой в Майами

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала в социальных сетях пост о своём выступлении и отдыхе в Майами (США).

Напомним, в Майами проходит турнира категории WTA-1000. Свёнтек была посеяна на нём под первым номером. Ига дошла до 1/8 финала соревнований, где со счётом 4:6, 2:6 неожиданно проиграла россиянке Екатерине Александровой (14).

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

«Не тот результат, на который я рассчитывала, но быть в Майами всегда приятно. Мне нужна была возможность перезарядиться, а теперь пришло время снова сменить фокус и возвращаться к работе», — подписала фото Свёнтек.

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