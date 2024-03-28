Видеообзор победы Медведева в четвертьфинале турнира в Майами

Сегодня, 28 марта, состоялся четвертьфинальный матч турнира категории «Мастерс» в Майами (США). Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/2 финала турнира. За выход в полуфинал он победил в двух партиях 23-го в рейтинге ATP и имеющего 22-й посев на турнире Николаса Харри из Чили — 6:2, 7:6 (9:7).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Медведев – Харри в Майами, который начинается с 5-й минуты 54-й секунды ролика.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами Медведев встретится с представителем Италии Янником Синнером (третий в рейтинге ATP). Матч состоится завтра, 29 марта, на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в прошлом году обыграл в решающем матче итальянца Янника Синнера.