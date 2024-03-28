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Харри на разминке матча с Медведевым сильно попал мячом в лицо болгёрл. Она упала

Харри на разминке матча с Медведевым сильно попал мячом в лицо болгёрл. Она упала
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Неприятный инцидент произошёл на разминке матча чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 23-м номером рейтинга ATP, представителем Чили Николасом Харри в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Харри и Медведев разминались, в том числе тренируя подачи. Николас в один из заходов случайно попал мячом в болгёрл, предположительно, удар был таким сильным, что она не устояла на ногах. Харри тут же подбежал к пострадавшей, чтобы узнать, всё ли с ней хорошо. Девочку увели в подтрибунное помещение.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, последовавший за инцидентом поединок со счётом 6:2, 7:6 (9:7) выиграл действующий чемпион Майами Медведев.

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