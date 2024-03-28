Ник Кирьос дал совет Доминику Тиму, у которого вновь начало болеть запястье

Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на очередные проблемы чемпиона US Open – 2020 австрийца Доминика Тима.

Напомним, ранее Тим выпустил заявление, в котором признался, что вновь испытывает неприятные ощущения в запястье. «Снова возникают эти щелчки, которые беспокоили меня три года назад. Это странное чувство вернулось и в последние недели переросло в боль. Возникло небольшое воспаление», — рассказал Доминик.

«Не торопись, Доминик. Травма запястья – невероятно сложная штука. Ты добился потрясающих результатов в своей карьере и должен гордиться этим! Если ты вернёшься, это будет бонусом для всех нас», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше