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Ник Кирьос дал совет Доминику Тиму, у которого вновь начало болеть запястье

Ник Кирьос дал совет Доминику Тиму, у которого вновь начало болеть запястье
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Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на очередные проблемы чемпиона US Open – 2020 австрийца Доминика Тима.

Напомним, ранее Тим выпустил заявление, в котором признался, что вновь испытывает неприятные ощущения в запястье. «Снова возникают эти щелчки, которые беспокоили меня три года назад. Это странное чувство вернулось и в последние недели переросло в боль. Возникло небольшое воспаление», — рассказал Доминик.

«Не торопись, Доминик. Травма запястья – невероятно сложная штука. Ты добился потрясающих результатов в своей карьере и должен гордиться этим! Если ты вернёшься, это будет бонусом для всех нас», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

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