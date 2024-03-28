Фото: Новак Джокович готовится к сезону на грунте с обновлённой командой

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает готовиться к грунтовому сезону в Белграде (Сербия). Авторитетный местный журналист Саша Озмо опубликовал в своих социальных сетях фото с сегодняшней (28 марта) тренировки серба.

Фото: Саша Озмо

Фото: Саша Озмо

Фото: Саша Озмо

Отметим, что ранее, 27 марта, Джокович объявил о завершении сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001, бывшей первой ракеткой мира Гораном Иванишевичем. Горан занимал важную роль в команде Джоковича более пяти лет, вместе с ним Новак завоевал 12 титулов на ТБШ из 24.

Предполагается, что 36-летний Джокович начнёт грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.