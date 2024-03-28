Анна Калинская: топ-25 рейтинга WTA для меня не предел. Путь к вершине только начинается

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала о своих карьерных амбициях.

«У меня было достаточно травм. У каждого свой путь. Надеюсь, что в дальнейшем буду расти в рейтинге. Мой путь к вершине только начинается.

Сейчас живу ото дня ко дню. Просто хочу улучшать свою игру, и да — топ-25 для меня не предел. Хочу быть лучше — и знаю, что могу. Задача и в этом году, и в дальнейшем — показывать стабильные результаты. А ещё — чтобы было много матчей и игралось без травм.

Не могу сказать, что к какому-то покрытию отношусь плохо. В прошлом году, допустим, хорошо играла на грунте, а до этого он мне не нравился. А любимое, наверное, хард», — приводит слова Калинской «Спорт-экспресс».

Отметим, что в текущем сезоне Калинская добилась на данный момент самого весомого результата в своей карьере на уровне WTA — Анна дошла до финала турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

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