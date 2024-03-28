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Елена Рыбакина — Виктория Азаренко: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Майами

Елена Рыбакина — Виктория Азаренко: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Майами
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Сегодня, 28 марта, определится первая финалистка турнира категории WTA-1000 в Майами (США). За первую путёвку сразятся чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4) и двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко (27). Данный поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Виктория Азаренко в полуфинале турнира в Майами.

Майами (ж). 1/2 финала
28 марта 2024, четверг. 22:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Счёт личных встреч теннисисток — 3-0 в пользу Рыбакиной. Елена одержала победу над Азаренко в третьем круге Индиан-Уэллса-2022 (6:3, 6:4), в полуфинале Australian Open — 2023 (7:6 (4), 6:3), а во втором раунде Дубая-2024 матч остался незавершённым — Виктория снялась при счёте 6:4, 2:6.

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