Себастьян Корда опубликовал забавное архивное фото с Энди Марреем

29-я ракетка мира, 23-летний американский теннисист Себастьян Корда опубликовал в социальных сетях забавное архивное фото с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом, бывшей первой ракеткой мира 36-летним британцем Энди Марреем.

На фото совсем маленький Корда позирует с юным Марреем.

Фото: из личного архива Себастьяна Корды

«Архивные файлы», — подписал фото Корда.

Корда опубликовал данные кадры в честь того, что сыграл с Марреем в парном разряде турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Себастьян с Энди прошли один круг.

Ранее Маррей сообщил тревожную новость. Он выбыл на долгий срок, так как получил тяжёлую травму в Майами — полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки и почти полный разрыв пяточно-малоберцовой связки.