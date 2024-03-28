Роджер Федерер выступит с речью перед выпускниками Дартмутского колледжа

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер выступит с мотивационной речью перед выпускниками Дартмутского колледжа (одно из старейших учебных заведений США, входит в элитную Лигу плюща). Колледж находится в Ганновере.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

«Спасибо за приглашение и оказанную честь произнести вступительную речь перед выпускниками 2024 года», — прокомментировал новость Федерер в своих социальных сетях.

42-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на турниры «Большого шлема».

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