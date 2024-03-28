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В Майами фанат предложил Медведеву обменять свою маму на его ракетку

Забавный момент поймал камерой оператор матча чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с 23-м номером рейтинга ATP, представителем Чили Николасом Харри в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В эфир попала пара болельщиков с плакатом, обращённым к Медведеву. Он гласил: «Медведев, обменяю свою маму (на плакате была стрелка, которая указывала на женщину рядом) на твою ракетку!!!»

Фото: Tennis TV

Напомним, поединок со счётом 6:2, 7:6 (9:7) выиграл действующий чемпион Майами Медведев. Отдал ли Даниил свою ракетку этим креативным фанатам, на данный момент неизвестно.

За выход в финал Майами Медведев сразится с третьей ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (2).

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