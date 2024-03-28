53-я ракетка мира, итальянский теннисист Лоренцо Сонего объявил о завершении сотрудничества с тренером Гипо Арбино.

«Дорогой Гипо. После почти 20 совместных лет, я понимаю, что на новом этапе карьеры мне нужны новые вызовы. От всего сердца благодарю тебя за потрясающую работу, которую ты проделал с мной. За все моменты, которые мы прожили вместе, и за все результаты, которых мы достигли. Для меня ты не просто тренер, а настоящий отец. Ты один из самых важных людей в моей жизни. Моё уважение к тебе останется навсегда. Я люблю тебя», – написал Сонего в своих социальных сетях.

Отметим, 28-летний Сонего начал сотрудничество с Гипо Арбино, когда ему было 11 лет. Наставник работал с теннисистом 17 лет.