Циципас: почему попкорн не является гарниром? Мы просто не хотим жить полной жизнью?

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в очередной раз поделился философской мыслью с подписчиками.

«Есть ли причина, по которой попкорн не является обязательным гарниром к каждому блюду, или мы просто не хотим жить полной жизнью?» — написал Циципас в своих социальных сетях.

Циципас крайне неровно провёл американскую серию турниров: