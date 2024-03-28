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Циципас: почему попкорн не является гарниром? Мы просто не хотим жить полной жизнью?

Циципас: почему попкорн не является гарниром? Мы просто не хотим жить полной жизнью?
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в очередной раз поделился философской мыслью с подписчиками.

«Есть ли причина, по которой попкорн не является обязательным гарниром к каждому блюду, или мы просто не хотим жить полной жизнью?» — написал Циципас в своих социальных сетях.

Циципас крайне неровно провёл американскую серию турниров:

  • дошёл до полуфинала турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (проиграл норвежцу Касперу Рууду);
  • дошёл до четвертьфинала турнира ATP-250 в Акапулько (проиграл австралийцу Алексу де Минору);
  • дошёл до 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (проиграл чеху Иржи Легечке);
  • проиграл на старте «Мастерса» в Майами (канадцу Денису Шаповалову).
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