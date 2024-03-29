Фабиан Марожан дебютирует в топ-50 рейтинга ATP после успешного выступления в Майами

57-я ракетка мира, венгерский теннисист Фабиан Марожан дебютирует в топ-50 рейтинга ATP. Спортсмен дошёл до четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Майами, обыграв двух представителей, входящих в топ-10 рейтинга ATP.

Во втором круге соревнований Марожан одолел седьмую ракетку мира, датского теннисиста Холера Руне. В 1/8 финала турнира в Майами представитель Венгрии оказался сильнее австралийского спортсмена, занимающего 10-е место в рейтинге ATP, Алекса де Минора. В четвертьфинальном матче Марожан уступил немецкому теннисисту Александру Звереву. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу представителя Германии.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд его составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.