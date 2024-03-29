«Он невероятный игрок». Зверев подвёл итоги матча с Марожаном в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев подвёл итог четвертьфинального матча турнира серии «Мастерс» в Майами, в котором он обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу спортсмена из Германии.

«Если Марожан продолжит выступать на таком уровне, то очень быстро поднимется в рейтинге. Он регулярно наращивает темп. С ним невозможно задавать тонус игре. Обычно это удаётся топ-игрокам, но с ним такое не проходит. Поэтому у него такая классная статистика против топ-10. Он невероятный игрок», — сказал Зверев после матча.

Фабиан Марожан дебютирует в топ-50 рейтинга ATP после успешного выступления в Майами. Спортсмен дошёл до четвертьфинала соревнований, обыграв двух представителей, входящих в топ-10 рейтинга ATP.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд его составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.

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