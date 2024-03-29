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Елена Рыбакина пробилась в финал турнира в Майами, одолев Викторию Азаренко

Елена Рыбакина пробилась в финал турнира в Майами, одолев Викторию Азаренко
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В полуфинальном матче Рыбакина (4) со счётом 6:4, 0:6, 7:6 обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко (27).

Майами (ж). 1/2 финала
28 марта 2024, четверг. 22:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 7 7
4 		6 6 2
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 36 минут. Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. На счету Азаренко восемь эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За титул в Майами Рыбакина сразится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия, 14) – Даниэль Коллинз (США).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 995 555. Его действующей чемпионкой является чешка Петра Квитова.

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