Елена Рыбакина пробилась в финал турнира в Майами, одолев Викторию Азаренко

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В полуфинальном матче Рыбакина (4) со счётом 6:4, 0:6, 7:6 обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко (27).
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Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 36 минут. Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. На счету Азаренко восемь эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
За титул в Майами Рыбакина сразится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия, 14) – Даниэль Коллинз (США).
Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 995 555. Его действующей чемпионкой является чешка Петра Квитова.
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