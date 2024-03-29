Елена Рыбакина прокомментировала выход в финал «тысячника» в Майами

Четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о победе над двукратной победительницей турниров «Большого шлема», экс первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Викторией Азаренко (6:4, 0:6, 7:6 (7:2)) и выходе в финал турнира WTA-1000 в Майами.

«Спасибо вам, ребята, за поддержку. Это была невероятная атмосфера. Мне на самом деле понравился сегодняшний матч на этом стадионе. Это была невероятно тяжёлая битва. Для меня этот турнир стал марафоном с первого дня. Очень рада, что наконец дошла до финала», – приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

За титул в Майами Рыбакина сразится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия, 14) – Даниэль Коллинз (США, 53).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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Хачанов и Рыбакина провели совместную тренировку: