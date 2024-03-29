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Елена Рыбакина прокомментировала выход в финал «тысячника» в Майами

Елена Рыбакина прокомментировала выход в финал «тысячника» в Майами
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Четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о победе над двукратной победительницей турниров «Большого шлема», экс первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Викторией Азаренко (6:4, 0:6, 7:6 (7:2)) и выходе в финал турнира WTA-1000 в Майами.

Майами (ж). 1/2 финала
28 марта 2024, четверг. 22:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 7 7
4 		6 6 2
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

«Спасибо вам, ребята, за поддержку. Это была невероятная атмосфера. Мне на самом деле понравился сегодняшний матч на этом стадионе. Это была невероятно тяжёлая битва. Для меня этот турнир стал марафоном с первого дня. Очень рада, что наконец дошла до финала», – приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

За титул в Майами Рыбакина сразится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия, 14) – Даниэль Коллинз (США, 53).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Календарь турнира WTA-1000 в Майами
Сетка турнира WTA-1000 в Майами
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