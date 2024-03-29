Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина установила антирекорд на турнире в Майами

Елена Рыбакина установила антирекорд на турнире в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Представительница Казахстана Елена Рыбакина проиграла 69 геймов на пути к финалу турнира в Майами, что является антирекордом турнира, сообщает OptaAce в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Майами (ж). 1/2 финала
28 марта 2024, четверг. 22:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 7 7
4 		6 6 2
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

На втором месте по этому показателю находится канадская теннисистка Бьянка Андрееску, которая в 2021 году на пути к финалу проиграла 67 геймов. Замыкает тройку россиянка Светлана Кузнецова – 59 геймов в 2016 году.

В финале турнира в Майами Рыбакина сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия, 14) – Даниэль Коллинз (США, 53).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Материалы по теме
Рыбакина после «баранки» вышла в финал Майами-2024. Зверев сыграет в полуфинале
Рыбакина после «баранки» вышла в финал Майами-2024. Зверев сыграет в полуфинале
Календарь турнира в Майами
Турнирная сетка турнира в Майами

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android