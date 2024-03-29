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Елена Рыбакина установила антирекорд на турнире в Майами

Представительница Казахстана Елена Рыбакина проиграла 69 геймов на пути к финалу турнира в Майами, что является антирекордом турнира, сообщает OptaAce в своей социальной сети X (ранее Twitter).

На втором месте по этому показателю находится канадская теннисистка Бьянка Андрееску, которая в 2021 году на пути к финалу проиграла 67 геймов. Замыкает тройку россиянка Светлана Кузнецова – 59 геймов в 2016 году.

В финале турнира в Майами Рыбакина сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия, 14) – Даниэль Коллинз (США, 53).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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