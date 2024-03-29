Димитров прокомментировал неожиданную победу над Алькарасом на турнире в Майами

12-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о победе над второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (6:2, 6:4) в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США).

«Мне кажется, чтобы победить Карлоса Алькараса, нужно играть как можно лучше. Вот так оно и вышло сегодня. Я подошёл к матчу очень сосредоточенным и чётко осознавал, что мне нужно делать. Иногда простота гениальна. Очень сложно побеждать и играть, что называется, просто. Особенно нелегко это против такого соперника. Но я действительно смог диктовать и читать игру лучше, чем в прошлый раз. В целом, на мой взгляд, это был очень хороший матч. Я просто рад, что впервые победил Карлоса в двух сетах», – сказал Димитров после матча.

Димитров в полуфинале «Мастерса» сыграет с пятой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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