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«Пальцы скрещены». Даниэль Коллинз – о матче с Рыбакиной в финале турнира в Майами

«Пальцы скрещены». Даниэль Коллинз – о матче с Рыбакиной в финале турнира в Майами
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53-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз высказалась о предстоящем финале теннисного турнира WTA-1000 в Майами с четвёртой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Майами (ж). Финал
30 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Не начался
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Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«У нас было много тяжёлых сражений. Это то, ради чего мы играем, верно? Мы хотим проводить такие матчи. Думаю, я действительно выиграла у неё в Сан-Хосе некоторое время назад. Но пальцы скрещены. Мне нужно будет подготовиться. Она играет в фантастический теннис», — приводит слова Коллинз The Tennis Letter в соцсети Х (ранее Twitter).

Финал между теннисистками состоится 30 марта.

На пути к решающему матчу Коллинз обыграла Бернарду Перу (2:1), Анастасию Потапову (2:0), Элину Аванесян (2:0), Сорану Кырстя (2:0), Каролину Гарсию (2:0) и Екатерину Александрову (2:0).

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