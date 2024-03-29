«Пальцы скрещены». Даниэль Коллинз – о матче с Рыбакиной в финале турнира в Майами

53-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз высказалась о предстоящем финале теннисного турнира WTA-1000 в Майами с четвёртой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
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«У нас было много тяжёлых сражений. Это то, ради чего мы играем, верно? Мы хотим проводить такие матчи. Думаю, я действительно выиграла у неё в Сан-Хосе некоторое время назад. Но пальцы скрещены. Мне нужно будет подготовиться. Она играет в фантастический теннис», — приводит слова Коллинз The Tennis Letter в соцсети Х (ранее Twitter).
Финал между теннисистками состоится 30 марта.
На пути к решающему матчу Коллинз обыграла Бернарду Перу (2:1), Анастасию Потапову (2:0), Элину Аванесян (2:0), Сорану Кырстя (2:0), Каролину Гарсию (2:0) и Екатерину Александрову (2:0).
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