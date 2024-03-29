Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович: я до сих пор не знаю, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще

Новак Джокович: я до сих пор не знаю, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о прекращении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем и сообщил, что пока не знает, появится ли в его команде новый специалист.

«Иванишевич для меня дорогой человек. Окончание нашего профессионального сотрудничества не означает, что наша дружба прекращается. Наше расставание было позитивным, настолько позитивным, насколько это вообще возможно. Мы подошли к моменту, когда наше сотрудничество исчерпало себя.

У меня до сих пор нет чёткого представления о том, кто будет новым тренером, и будет ли он вообще. Тренеры у меня были с детства, сейчас я стараюсь опираться на свои ощущения и самостоятельно решать, что мне нужно, что для меня комфортнее. Если кто-то присоединится к команде, об этом будет сообщено», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Материалы по теме
Роддик: не удивлюсь, если увижу Беккера в команде Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android