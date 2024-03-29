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Кто станет чемпионом «Мастерса» в Майами-2024?

Определились все участники полуфиналов турнира серии «Мастерс» в Майами (США). На этой стадии соревнований пройдут следующие матчи: Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия) и Григор Димитров (Болгария) — Александр Зверев (Германия).

Встреча четвёртой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с итальянцем Янником Синнером (третий в рейтинге ATP) состоится сегодня, 29 марта. Начало матча — не раньше 22:00 мск. Встреча болгарина Григора Димитрова, занимающего 12-е место в рейтинге, с пятой ракеткой мира немцем Александром Зверевым пройдёт в ночь с 29 на 30 марта. Начало игры — не раньше 02:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет чемпионом «Мастерса» в Майами-2024?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Турнир в Майами завершится 31 марта. Действующим чемпионом соревнований является Медведев.