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Алькарас: Димитров заставил меня почувствовать себя 13-летним

Алькарас: Димитров заставил меня почувствовать себя 13-летним
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от 12-й ракетки мира болгарина Григора Димитрова в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу болгарского спортсмена.

«Я очень разочарован, потому что Григор заставил меня почувствовать себя 13-летним. Это было безумие. Я общался со своей командой и говорил, что не знаю, что мне нужно сделать. Я не знаю его слабых сторон. Я ничего не знаю. Вот почему я так расстроен. Но я ушёл с корта довольный своим уровнем. Думаю, что показал хороший теннис. Не идеальный, но хороший», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В полуфинале турнира в Майами Димитров сыграет с пятой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Майами (м). 1/4 финала
29 марта 2024, пятница. 02:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

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