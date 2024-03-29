Алькарас: Димитров заставил меня почувствовать себя 13-летним

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от 12-й ракетки мира болгарина Григора Димитрова в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу болгарского спортсмена.
«Я очень разочарован, потому что Григор заставил меня почувствовать себя 13-летним. Это было безумие. Я общался со своей командой и говорил, что не знаю, что мне нужно сделать. Я не знаю его слабых сторон. Я ничего не знаю. Вот почему я так расстроен. Но я ушёл с корта довольный своим уровнем. Думаю, что показал хороший теннис. Не идеальный, но хороший», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
В полуфинале турнира в Майами Димитров сыграет с пятой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
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