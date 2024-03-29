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Димитров рассмеялся, узнав, что заставил Алькараса чувствовать себя 13-летним

Димитров рассмеялся, узнав, что заставил Алькараса чувствовать себя 13-летним
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12-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров посмеялся над комментарием испанского спортсмена Карлоса Алькараса (второй в рейтинге ATP) на пресс-конференции после победы над испанцем в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу болгарского спортсмена.

Один из журналистов на пресс-конференции сказал: «Интересно, что вы отметили, что вы старше Карлоса на 12 лет. Потому что он только что сказал, что вы заставили его чувствовать себя 13-летним».

В ответ на это Димитров рассмеялся и сказал: «Это отличный комментарий».

Димитров в полуфинале «Мастерса» сыграет с пятой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта.

Майами (м). 1/4 финала
29 марта 2024, пятница. 02:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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