Димитров рассмеялся, узнав, что заставил Алькараса чувствовать себя 13-летним
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12-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров посмеялся над комментарием испанского спортсмена Карлоса Алькараса (второй в рейтинге ATP) на пресс-конференции после победы над испанцем в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу болгарского спортсмена.
Один из журналистов на пресс-конференции сказал: «Интересно, что вы отметили, что вы старше Карлоса на 12 лет. Потому что он только что сказал, что вы заставили его чувствовать себя 13-летним».
В ответ на это Димитров рассмеялся и сказал: «Это отличный комментарий».
Димитров в полуфинале «Мастерса» сыграет с пятой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта.
Майами (м). 1/4 финала
29 марта 2024, пятница. 02:10 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
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Григор Димитров
Г. Димитров
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