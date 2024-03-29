Димитров рассмеялся, узнав, что заставил Алькараса чувствовать себя 13-летним

12-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров посмеялся над комментарием испанского спортсмена Карлоса Алькараса (второй в рейтинге ATP) на пресс-конференции после победы над испанцем в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу болгарского спортсмена.

Один из журналистов на пресс-конференции сказал: «Интересно, что вы отметили, что вы старше Карлоса на 12 лет. Потому что он только что сказал, что вы заставили его чувствовать себя 13-летним».

В ответ на это Димитров рассмеялся и сказал: «Это отличный комментарий».

Димитров в полуфинале «Мастерса» сыграет с пятой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта.