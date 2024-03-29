Медведев — Синнер: когда начало матча 1/2 финала в Майами, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 29 марта, состоится матч 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США), в котором встретятся четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Италии Янник Синнер (третий в рейтинге ATP).
Матч поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 22:00 мск. Официальные трансляции турниров ATP на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за играми можно по подписке на Tennis TV и в EurosportPlayer (не во всех регионах). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 22:00 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Янник Синнер
Я. Синнер
Турнир в Майами завершится 31 марта. В другом полуфинале сыграют болгарин Григор Димитров и немец Александр Зверев. Действующим победителем соревнований является Медведев.
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