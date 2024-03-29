Медведев — Синнер: когда начало матча 1/2 финала в Майами, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 марта, состоится матч 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США), в котором встретятся четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Италии Янник Синнер (третий в рейтинге ATP).

Матч поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 22:00 мск. Официальные трансляции турниров ATP на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за играми можно по подписке на Tennis TV и в EurosportPlayer (не во всех регионах). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнир в Майами завершится 31 марта. В другом полуфинале сыграют болгарин Григор Димитров и немец Александр Зверев. Действующим победителем соревнований является Медведев.