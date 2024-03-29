Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Синнер: когда начало матча 1/2 финала в Майами, где смотреть прямую трансляцию

Медведев — Синнер: когда начало матча 1/2 финала в Майами, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 29 марта, состоится матч 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США), в котором встретятся четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Италии Янник Синнер (третий в рейтинге ATP).

Матч поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 22:00 мск. Официальные трансляции турниров ATP на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за играми можно по подписке на Tennis TV и в EurosportPlayer (не во всех регионах). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 22:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Турнир в Майами завершится 31 марта. В другом полуфинале сыграют болгарин Григор Димитров и немец Александр Зверев. Действующим победителем соревнований является Медведев.

Материалы по теме
Медведев уже год не может обыграть Синнера. В Майами у Даниила новая попытка
Медведев уже год не может обыграть Синнера. В Майами у Даниила новая попытка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android