Рыбакина повторила своё достижение, выйдя в четыре финала турниров за три месяца сезона

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), обыграв двукратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко.

Этот финал станет четвёртым для Рыбакиной на турнирах WTA за первые три месяца сезона-2024. Ранее казахстанская спортсменка выступила в финалах турниров в Брисбене (Австралия), Абу-Даби (ОАЭ) и Дохе (Катар). Рыбакина стала первой теннисисткой, пробившейся в четыре финала турниров WTA в начале сезона, повторив своё же достижение 2020 года.

За титул в Майами Рыбакина сразится с американской теннисисткой Даниэль Коллинз, ранее обыгравшей россиянку Екатерину Александрову.