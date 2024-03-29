Азаренко обратилась к болельщикам после поражения от Рыбакиной в Майами

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко поблагодарила болельщиков за поддержку на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

«Спасибо за любовь и поддержку», — написала спортсменка в своём аккаунте в соцсетях.

В пятницу, 28 марта, в полуфинальном матче Maiami Open 34-летняя Азаренко в трёх сетах уступила четвёртой ракетке мира, казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной — 4:6, 6:0, 6:7 (2:7). Ранее, в матче 1/4 финала она оказалась сильнее другой представительницы Казахстана Юлии Путинцевой — 7:6 (7:4), 1:6, 6:3.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Его общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешская теннисистка Петра Квитова.