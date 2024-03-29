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Рыбакина: знала, что не могу тратить энергию на выплеск эмоций в матче с Азаренко

Рыбакина: знала, что не могу тратить энергию на выплеск эмоций в матче с Азаренко
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Четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась об отсутствии эмоций в матче с представительницей Беларуси Викторией Азаренко в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:4, 0:6, 7:6 (7:2) в пользу Рыбакиной.

«Думаю, дело не только в характере. Иногда можно заметить, что я негативно реагирую. Возможно, мне стоит привнести больше позитивной энергии и показывать свой настрой соперницам. Я знала, что не могу тратить энергию на выплеск эмоций и подобные вещи. Я просто стараюсь сохранять спокойствие и концентрироваться на каждом моменте, потому что знаю, что это единственный способ всё преодолеть», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Майами (ж). 1/2 финала
28 марта 2024, четверг. 22:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 7 7
4 		6 6 2
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

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