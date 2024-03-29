«Федерер вселился в Димитрова». Реакция болельщиков на победу болгарина над Алькарасом

Болельщики в соцсетях отреагировали на победу 12-й ракетки мира болгарского теннисиста Григора Димитрова над второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Многие пользователи после матча сравнили болгарина со швейцарским экс-теннисистом Роджером Федерером.
«Какой приём и какой удар слева! Федерер действительно вселился в Григора в некоторых моментах. Невероятный уровень, которого никто не ожидал! Очень надеюсь, что Димитров продолжит в том же духе и выиграет всё», — написал один из болельщиков.
«Григор, пожалуйста, продолжай играть, как Федерер в лучшие годы, и в матче со Зверевым», — написал другой пользователь.
«Я ощущал, будто играет Федерер. Думаю, мы все сильно по нему скучаем», — отметил ещё один фанат.
«Дими был в огне, Федерер на пике карьере был перед нами в этом матче», — написал пользователь.
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