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«Федерер вселился в Димитрова». Реакция болельщиков на победу болгарина над Алькарасом

«Федерер вселился в Димитрова». Реакция болельщиков на победу болгарина над Алькарасом
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Болельщики в соцсетях отреагировали на победу 12-й ракетки мира болгарского теннисиста Григора Димитрова над второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Многие пользователи после матча сравнили болгарина со швейцарским экс-теннисистом Роджером Федерером.

«Какой приём и какой удар слева! Федерер действительно вселился в Григора в некоторых моментах. Невероятный уровень, которого никто не ожидал! Очень надеюсь, что Димитров продолжит в том же духе и выиграет всё», — написал один из болельщиков.

«Григор, пожалуйста, продолжай играть, как Федерер в лучшие годы, и в матче со Зверевым», — написал другой пользователь.

«Я ощущал, будто играет Федерер. Думаю, мы все сильно по нему скучаем», — отметил ещё один фанат.

«Дими был в огне, Федерер на пике карьере был перед нами в этом матче», — написал пользователь.

Майами (м). 1/4 финала
29 марта 2024, пятница. 02:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

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