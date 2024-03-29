Димитров: всегда называл Алькараса фейерверком, он великолепен

12-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров высказался о ходе матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США) с испанцем Карлосом Алькарасом. Поединок завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу болгарина.

«Я всегда называл Карлоса фейерверком. Он великолепен, я люблю смотреть, как он играет. Мне нравится тренироваться с ним и играть против него. Да, я гораздо старше него, но мне нравится бросать себе такой вызов. Это была отличная возможность.

В матчах с ним нельзя давать ему по полной вкладываться в атакующие удары, идти на мяч. Думаю, все видели, как во втором сете я вёл с брейком, а он отыгрался. Он исполнил четыре удара справа подряд. Я абсолютно ничего не мог сделать. Разозлился ли я? Я мог бы, но у меня не было причин сдаваться. Просто нужно было сохранять терпение. Я знал, что происходит и почему. Знал, что если у меня будет ещё один шанс, я обязательно им воспользуюсь. Это и произошло. Я не отступил, продолжал верить в свою игру и реализовал задуманное», — сказал Димитров на пресс-конференции.

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