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Синнер станет второй ракеткой мира, если возьмёт титул в Майами

Синнер станет второй ракеткой мира, если возьмёт титул в Майами
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Итальянский теннисист, третья ракетка мира Янник Синнер в случае победы на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) сместит со второй строчки мирового рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса.

В ночь с 28 на 29 марта, Алькарас проиграл матч 1/4 финала в Майами болгарину Грегору Димитрову (2:6, 4:6) и больше не сможет пополнить свой очковый багаж на этой неделе. На данный момент в live-рейтинге Синнер имеет 8110 очков и отстаёт от Алькараса на 535 баллов. За победу на турнире теннисист из Италии получит 600 очков и сответственно обойдёт испанца.

В пятницу, 29 марта, Синнер в полуфинальном матче «Мастерса» в Майами сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. В другом полуфинале встретятся Грегор Димитров (Болгария) и Александр Зверев (Германия).

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