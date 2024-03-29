Рублёв — о дисквалификации в Дубае: вообще нельзя повышать голос. Это неправильно

Российский теннисист Андрей Рублёв, шестая ракетка мира, прокомментировал свою дисквалификацию на турнире в Дубае: в матче с казахстанцем Александром Бубликом спортсмен был удалён за мат в сторону линейного судьи.

«Из этой ситуации я извлёк то, что, конечно, в любом случае непозволительно повышать голос на линейного судью — да и вообще на кого угодно. На зрителя, судью на вышке, линейного, ещё какого-то сотрудника. Вообще нельзя повышать голос. Это неправильно, неприемлемо и неуважительно. И это даже банальная невоспитанность. Извлёк и это, и то, что нужны всё-таки какие-то изменения в правилах.

VAR — один из вариантов, но решать должны люди, которые в этом разбираются. Потому что получается очень много двойных стандартов. У меня раньше были ситуации намного хуже, когда я позволял себе ещё грубее общаться, причём и с судьей на вышке. Но максимум, что получал за это, — предупреждение за нецензурную лексику.

Поэтому должна быть какая-то чёткая структура наказаний, где будет прописан список каких-то вещей, которые неприемлемы, за что выносится предупреждение, а где ты уже превысил планку. Ведь когда один линейный судья говорит то, чего на самом деле не было, его слушают и игрока вот так наказывают, в происходящем нет смысла», — приводит слова теннисиста «Спорт-экспресс».