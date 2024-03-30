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Синнер стал первым теннисистом, обыгравшим Медведева на турнирах пять раз подряд

Синнер стал первым теннисистом, обыгравшим Медведева на турнирах пять раз подряд
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В пятницу, 29 марта, прошёл матч полуфинала «Мастерса» в Майами (США), в котором третья ракетка мира из Италии Янник Синнер разгромил россиянина Даниила Медведева, четвёртую ракетку мира. После этой победы итальянский спортсмен стал первым игроком, который смог обыграть Медведева на турнирах профессионального уровня пять раз подряд.

До финала «Мастерса» в Майами 2023 года включительно Даниил Медведев выиграл шесть подряд матчей, в которых играл с Янником Синнером. Во второй половине сезона в прошлом году ситуация изменилась: итальянец был сильнее россиянина в финалах «Мастерса» в Пекине и турнира ATP-500 в Вене, а также в полуфинале Итогового турнира ATP. В 2024 году Синнер победил Медведева в финале Australian Open, а победа на «Мастерсе» в Майами стала пятой подряд в этом личном противостоянии для итальянца.

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