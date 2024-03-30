Синнер: думаю, Медведев сегодня чувствовал себя не очень хорошо. Он допустил много ошибок

Итальянский теннисист Янник Синнер, третья ракетка мира, прокомментировал свою уверенную победу над четвёртой ракеткой мира из России Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Майами. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

«Почему я настолько доминировал? Не знаю. Сегодня я чувствовал себя прекрасно на корте. Обычно так и бывает: чем дольше я участвую в турнире, тем комфортнее себя ощущаю. Очень доволен этим выступлением.

Думаю, Даниил сегодня чувствовал себя не очень хорошо. Он допустил много ошибок, которых он обычно не делает. Я просто воспользовался шансом, хотя ожидал действительно тяжёлого матча. Если бы он сделал брейк в первом сете или во втором, всё было бы по-другому. Но я сегодня чувствовал себя прекрасно на корте. Посмотрим, что будет в финале», — сказал Синнер в интервью на корте.