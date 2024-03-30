Синнер — 2-й игрок, рождённый в XXI веке, который одержал 40 побед на «Мастерсах» на харде

Итальянский теннисист Янник Синнер, третья ракетка мира, который в пятницу, 29 марта, в двух сетах полуфинала «Мастерса» в Майами (США) разгромил четвёртую ракетку мира из России Даниила Медведева, стал только вторым игроком, рождённым в XXI веке, который одержал 40 побед на хардовых «Мастерсах».

Ранее таким достижением обладал только 20-летний испанец Карлос Алькарас, на счету которого сейчас 43 победы на «Мастерсах» на харде, в том числе титулы турниров в Майами (2022) и Индиан-Уэллсе (2023, 2024).

22-летний Янник Синнер на данный момент выигрывал хардовый «Мастерс» только однажды: он стал чемпионом турнира в Торонто в прошлом сезоне. В воскресенье, 31 марта, спортсмен второй год подряд поборется за титул соревнований в Майами.