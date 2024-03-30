«Тяжело играть против того, кто так делает». Медведев высказался об игре Синнера

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, потерпел разгромное поражение в полуфинале «Мастерса» в Майами (США) во встрече с итальянцем Янником Синнером.

После матча Медведев оценил прогресс итальянца и высказался об его игре. «Янник допускает гораздо меньше ошибок, чем раньше, и этот аспект имеет большое значение, потому что даже в прошлых сезонах он был способен подавать отличные победные мячи, но теперь у него стало гораздо больше стабильности. Он подаёт очень хорошо: сегодня, в те немногие моменты, когда он был в затруднении, он находил эйсы или траектории, близкие к линиям, то же самое касается и второй подачи. Тяжело играть против того, кто так делает. Посмотрим, сможет ли он подтвердить эти качества на дистанции, потому что если он это сделает, то станет очень сильным соперником для всех, а не только для меня», — цитирует Медведева OA sport.

Напомним, Медведев уступил со счётом 1:6, 2:6, сумев взять лишь три гейма.

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