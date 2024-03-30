Даниил Медведев рассказал о несработавшем плане на игру с Синнером

Российский теннисист Даниил Медведев после разгромного поражения (1:6, 2:6) на «Мастерсе» в Майами от итальянца Янника Синнера рассказал о первоначальном плане на матч.

«Условия немного отличались от тех, к которым я привык, но я проиграл не из-за этого. Мой план состоял в том, чтобы играть агрессивно, как в Австралии, но это всегда риск, потому что это другая игра, к которой я не привык. Однако думаю, что против Янника недостаточно просто пытаться его победить. В результате я был вынужден немного изменить себя и свой стиль. В первых двух сетах финала в Мельбурне это изменение сработало, но не здесь, потому что я находился не на должном уровне в своей игре. Когда я снова встречусь с Синнером, я подумаю, что ещё можно сделать, чтобы стать лучше», — цитирует Медведева OA sport.

В финале турнира Янник Синнер сыграет с Григором Димитровым.

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