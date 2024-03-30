Григор Димитров прокомментировал своё возвращение в топ-10 мирового рейтинга

12-я ракетка мира Григор Димитров высказался о своём возвращении в топ-10 мирового рейтинга после победы над пятой ракеткой Александром Зверевым.
Сегодня, 30 марта, болгарин обыграл Зверева в полуфинале теннисного турнира категории «Masters» в Майами. Встреча длилась 2 часа 37 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6 4
|6
|
|7 7
|4
«Я сражаюсь в своих собственных битвах. Я бегу свою собственную гонку. Все это происходит благодаря работе, которую мы все выполняем как команда. Сейчас я нахожусь на совершенно другом этапе своей жизни и карьеры. Многое было сделано. Много работы. Много всего, что за этим стоит. Поэтому я не хочу возвращаться слишком далеко назад. Для этого нет причин.
Я продолжал верить. Я продолжал процветать. Я продолжал верить в себя. Когда я недостаточно верил в себя, вся команда вокруг меня постоянно подталкивала меня в нужном направлении. У меня была очень хорошая дисциплина. Моя семья была рядом со мной. Все близкие друзья… В конце концов, это все любовь. Это просто вишенка на торте», — приводит слова», — приводит слова Димитрова The Tennis Letter в соцсети Х (ранее Twitter).
В финале Димитров встретится с третьей ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча состоится 31 марта.
Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта, а призовой фонд составляет $ 8 995 555.
В прошлом году победителем стал российский теннисист Даниил Медведев, который в финале обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).
Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше
- 30 марта 2024
-
07:45
-
07:21
-
07:20
-
06:57
-
05:38
-
04:48
-
00:30
-
00:13
-
00:05
- 29 марта 2024
-
23:49
-
23:27
-
22:50
-
21:00
-
20:39
-
20:10
-
19:13
-
19:00
-
18:39
-
18:23
-
17:00
-
16:24
-
16:11
-
15:55
-
15:00
-
13:51
-
13:44
-
13:12
-
12:28
-
12:06
-
11:30
-
11:17
-
11:01
-
11:00
-
10:50
-
10:11