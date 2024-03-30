Григор Димитров прокомментировал своё возвращение в топ-10 мирового рейтинга

12-я ракетка мира Григор Димитров высказался о своём возвращении в топ-10 мирового рейтинга после победы над пятой ракеткой Александром Зверевым.

Сегодня, 30 марта, болгарин обыграл Зверева в полуфинале теннисного турнира категории «Masters» в Майами. Встреча длилась 2 часа 37 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7, 6:4.

«Я сражаюсь в своих собственных битвах. Я бегу свою собственную гонку. Все это происходит благодаря работе, которую мы все выполняем как команда. Сейчас я нахожусь на совершенно другом этапе своей жизни и карьеры. Многое было сделано. Много работы. Много всего, что за этим стоит. Поэтому я не хочу возвращаться слишком далеко назад. Для этого нет причин.

Я продолжал верить. Я продолжал процветать. Я продолжал верить в себя. Когда я недостаточно верил в себя, вся команда вокруг меня постоянно подталкивала меня в нужном направлении. У меня была очень хорошая дисциплина. Моя семья была рядом со мной. Все близкие друзья… В конце концов, это все любовь. Это просто вишенка на торте», — приводит слова», — приводит слова Димитрова The Tennis Letter в соцсети Х (ранее Twitter).

В финале Димитров встретится с третьей ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча состоится 31 марта.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта, а призовой фонд составляет $ 8 995 555.

В прошлом году победителем стал российский теннисист Даниил Медведев, который в финале обыграл итальянца Янника Синнера (7:5, 6:3).

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