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Видеообзор победы Янника Синнера над Медведевым в полуфинале турнира в Майами

Вчера, 29 марта, состоялся полуфинальный матч турнира категории «Мастерс» в Майами (США). Чемпион Australian Open — 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер переиграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:1, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Синнер – Медведев в Майами.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В матче за титул турнира серии «Мастерс» в Майами Синнер сыграет с болгарином Григором Димитровым. Матч состоится завтра, 31 марта, на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в прошлом году обыграл в решающем матче итальянца Янника Синнера.