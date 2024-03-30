Даниил Медведев высказался об отсутствии завоёванных титулов с мая 2023 года

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что не выигрывал титул на турнирах АТР после победы на прошлогоднем грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), который завершился 21 мая 2023 года.

Напомним, тогда в финале соревнований россиянин обыграл Хольгера Руне со счётом 7:5, 7:5.

«Всё дело в том, что я стараюсь играть на лучших турнирах. Если мы посмотрим на мои результаты, увидим, что я проигрываю сильнейшим игрокам. Я был в нескольких финалах и уступил Синнеру, Джоковичу или Алькарасу. Конечно, я хочу победить их и, скажем так, быть лучше них. Но пока мне не удалось этого добиться, и я должен продолжать работать над этим.

На грунте мне предстоит сыграть в Монте-Карло, Риме, Мадриде, на «Ролан Гаррос». Возможно, мне будет сложно завоевать там титул, но, понимаете, если бы я играл 10 турниров категории АТР-250 в год, я бы, наверное, взял несколько титулов. Понятно, никогда нельзя быть слишком уверенным в этом, но я не сомневаюсь, что смог бы. Я стараюсь играть на лучших турнирах мира.

В Дубае у меня была хорошая возможность, но Умбер играл отлично. Надеюсь, что в этом году мне ещё удастся добиться успеха», — сказал Медведев на пресс-конференции.

С мая 2023 года Медведев сыграл в пяти финалах. На US Open — 2023 россиянин уступил Новаку Джоковичу, в Пекине, Вене и на Australian Open — 2024 — Яннику Синнеру, в Индиан-Уэллсе — Карлосу Алькарасу.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше