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«Просто вау!» Серена Уильямс лично обратилась к Синнеру после его победы над Медведевым

«Просто вау!» Серена Уильямс лично обратилась к Синнеру после его победы над Медведевым
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс выразила своё восхищение победителю Открытого чемпионата Австралии – 2024, третьей ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.

Серена встретилась с Янником сразу после его уверенной победы (6:1, 6:2) над чемпионом US Open – 2021, четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Между Сереной и Янником завязался диалог, который попал в объективы камер.

Серена: я бы хотела себе такой форхенд.
Синнер: не говори так! (смеётся).
Серена: нет, правда, замах, сила удара… Вау! Безумие, просто невероятно. Поздравляю.

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