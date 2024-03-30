Фото: Серена Уильямс обнимает Григора Димитрова после его выхода в финал турнира в Майами

Сегодня, 30 марта, утром болгарский теннисист Григор Димитров, 12-я ракетка мира, вышел в финал «Мастерса» в Майами (США), впервые за 10 лет обыграв пятую ракетку мира из Германии Александра Зверева. За матчем спортсменов с трибун наблюдала 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» из США Серена Уильямс, которая после матча лично поздравила Димитрова с победой.

Фото: Tennis TV

Фото: Tennis TV

Напомним, в финале соревнований Григор Димитров встретится с третьей ракеткой мира из Италии Янником Синнером, чемпионом Australian Open — 2024. Их матч пройдёт в воскресенье, 31 марта.

Благодаря выходу в финал «Мастерса» в Майами болгарский теннисист вернулся в топ-10 рейтинга ATP: в лайф-рейтинге Димитров занимает девятую строчку.