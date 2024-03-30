«Заслуживаю пять звёзд». Возняцки «поработала» водителем Касаткиной в Чарльстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, опубликовала в социальной сети фотографию из Чарльстона (США), где с 1 по 7 апреля пройдёт турнир категории WTA-500, которой сообщила, что её водителем при передвижении по городу была бывшая первая ракетка мира из Дании Каролина Возняцки.

Касаткина подписала фото: «Наш водитель заблудился», — и отметила аккаунт турнира в Чарльстоне. Возняцки сделала репост фотографии и отреагировала: «Думаю, я заслуживаю пять звёзд за доставку тебя до отеля в безопасности и за тур по достопримечательностям».

Фото: Социальные сети Каролины Возняцки

Напомним, Дарья Касаткина выигрывала турнир в Чарльстоне в 2017 году, а Каролина Возняцки побеждала на этих соревнованиях в 2011 году. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер.