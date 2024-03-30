Синнер — о предстоящем финале с Димитровым: на корте Григор может делать всё, что захочет

Чемпион Australian Open — 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Напомним, в матче за титул итальянец сыграет с болгарином Григором Димитровым, который в своём полуфинале одолел Александра Зверева (6:4, 6:7 (4:7), 6:4).

«В матче с Алькарасом мы видели потрясающего Григора (улыбается). Он играл в невероятный теннис. Он очень, очень талантлив. Кроме того, он в невероятной форме. У него есть способность менять ход матча благодаря тому, как он играет.

Он может отойти к задней линии, может играть ближе к сетке. У него отличная реакция. На корте он может делать всё, что захочет.

Посмотрим, как всё сложится. Это будет отличная проверка для меня, отличный финал, и, надеюсь, я смогу показать хороший теннис», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Начало финального матча запланировано на завтра, 31 марта, в 19:30 мск.