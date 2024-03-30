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Медведев провёл всего четыре матча в карьере, в которых не смог взять больше трёх геймов

Медведев провёл всего четыре матча в карьере, в которых не смог взять больше трёх геймов
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл лишь четыре матча в карьере, в которых не смог выиграть более трёх геймов.

В 2017 году в первом раунде на турнире категории АТР-500 в Токио (Япония) россиянин уступил Александру Долгополову со счётом 1:6, 2:6.

В 2018 году в первом раунде на турнире АТР-250 в Монпелье (Франция) Медведев проиграл Ришару Гаске со счётом 0:6, 3:6.

В 2019 году в финале «Мастерса» в Монреале (Канада) российский теннисист потерпел поражение от Рафаэля Надаля со счётом 3:6, 0:6.

И, наконец, вчера, 29 марта, россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 2:6 в полуфинале «Мастерса» в Майами (США).

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