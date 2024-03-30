Появилась сетка турнира ATP-250 в Хьюстоне, где сыграют Шелтон, Этчеверри и Тиафо

Стала известна сетка основы грунтового турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США), который пройдёт с 1 по 7 апреля.

Список сеяных игроков на соревнованиях возглавили американец Бен Шелтон, 17-я ракетка мира, и аргентинец Франсиско Серундоло, 21-я ракетка мира. Третьим по посеву стал 22-я ракетка мира из США Фрэнсис Тиафо, четвёртым — 30-я ракетка мира из Аргентины Томас Мартин Этчеверри. Все спортсмены начнут борьбу во втором круге, при этом Этчеверри на старте турнира может сыграть либо с колумбийцем Даниэлем Галаном, либо с французом Бенуа Пэром.

Фото: ATP

Отметим, что также на соревнования в Хьюстоне заявлены Кристофер Юбэнкс (США, 32), Джордан Томпсон (Австралия, 34), Маркос Гирон (США, 51) и Макс Пёрселл (Австралия, 68).

Действующим чемпионом турнира в Хьюстоне является Фрэнсис Тиафо.