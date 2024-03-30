Циципас опубликовал шутку о подаче Энди Роддика

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал шутку о подаче американца Энди Роддика.

«Подача Энди Роддика была настолько быстрой, что однажды на неё пришёл штраф за превышение скорости», — написал Циципас на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отметим, что Циципас неудачно провёл американскую серию турниров: