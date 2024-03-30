Циципас опубликовал шутку о подаче Энди Роддика
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал шутку о подаче американца Энди Роддика.
«Подача Энди Роддика была настолько быстрой, что однажды на неё пришёл штраф за превышение скорости», — написал Циципас на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Отметим, что Циципас неудачно провёл американскую серию турниров:
- дошёл до полуфинала турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (проиграл норвежцу Касперу Рууду);
- дошёл до четвертьфинала турнира ATP-250 в Акапулько (проиграл австралийцу Алексу де Минору);
- дошёл до 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (проиграл чеху Иржи Легечке);
- проиграл на старте «Мастерса» в Майами канадцу Денису Шаповалову.
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